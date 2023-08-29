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Silver Branch Brewery owners Brett Robison, left, and Christian Layke, right, at their new Warrenton location on Beckham Street. 

 Photo by Aimee O'Grady

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(1) comment

LivesInTown
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Having a brewery like this in town off of Main Street is such a plus! Hopefully this will get more people walking the side streets down to Lee St!

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