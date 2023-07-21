Photo_News_Habitat Haiti Street_boarded up home.JPG

A boarded up and empty multi-family home on Haiti Street that would be demolished and replaced if Habitat for Humanity moves forward with its $2 to $3 million revitalization plan. 

 Photo by Jill Palermo

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(1) comment

ldowd0
ldowd0

I’m hopeful that the board will allocate the majority if not all remaining funds to the Haiti Street revitalization project. It’s a very worthy project right in the heart of old town. It will be beneficial to the residents and the overall charm of the town.

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