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(1) comment
I’m hopeful that the board will allocate the majority if not all remaining funds to the Haiti Street revitalization project. It’s a very worthy project right in the heart of old town. It will be beneficial to the residents and the overall charm of the town.
Welcome to the discussion.
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